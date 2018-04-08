Литва отправила на Украину новую группу военных инструкторов

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Вильнюс, 8 апреля. Литва отправила на Украину новую смену из 12 военных инструкторов. Об этом со ссылкой на литовское министерство обороны сообщает Delfi.

По данным издания, литовские инструкторы вместе с коллегами из США, Канады, Великобритании и Польши проведут несколько месяцев на полигоне Яворов на западе Украины. Военные из Литвы будут обучать украинских военных планированию операций, проводить учения и стрельбы, а также оценивать их результаты.

Это уже третья смена литовских военных инструкторов на Украине. На полигоне Яворов они пробудут до конца июня.

Напомним, ранее СМИ сообщили о полигоне Вооруженных сил Украины на западе страны, где украинских военных обучают инструкторы из США и Канады. Сообщается, что на полигоне постоянно находятся 200 американских и 250 канадских военных.

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