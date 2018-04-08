«У кого нет денег, просто умрут»: в Раде рассказали, что станет с украинской медициной после реформы

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Киев, 8 апреля. Проведенная на Украине реформа здравоохранения принесет пользу лишь одной категории граждан: платным семейным врачам, которые окажутся завалены работой — для остальных украинцев выгоды новой системы крайней сомнительны, считает глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

«Экстренная помощь с парамедиком вместо врача, предсмертный паллиатив — обезболивание перед смертью, бесплатные роды и пока что лечение детей», — назвала Богомолец то, что будет на Украине продолжать оплачиваться из государственного бюджета.

А вот онкобольные в эти категории не попали — в настоящее время на Украине около 1 миллиона больных с раковыми заболеваниями — это более 2% населения. При этом на их лечение в бюджете заложено лишь 27% от требуемых средств.

«Те, у кого нет денег, просто умрут», — подытожила Богомолец в беседе с NewsOne.

Ранее «Газета.ru» писала о том, что Украина заняла первое место в Европе по количеству зарегистрированных граждан с психическими расстройствами — около 3% украинцев состоят на учете в различного рода психиатрических диспансерах, при этом многие из них теряют работоспособность из-за болезней.

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