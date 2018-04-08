Сестра Савченко опубликовала в Facebook фотографии пасхальных гранат

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Киев, 8 апреля. Сестра арестованной по подозрению в подготовке теракта депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко поздравила украинцев с Пасхой, покрасив вместо яиц гранаты. Фотографии окрашенных боеприпасов Вера Савченко разместила в социальной сети Facebook.

«Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по «душе», — написала сестра Надежды Савченко.

Напомним, ранее Вера Савченко заявила, что в ее машине во время «специального технического осмотра» обнаружили взрывчатку. Женщина утверждает, что взрыв произошел бы, если бы автомобиль «достиг соответствующей скорости».

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