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8 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Православный мир отмечает праздник Воскресения Христова
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    8 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Православный мир отмечает праздник Воскресения Христова

    Патриарх Кирилл поздравил верующих со Светлой Пасхой. В немецком Мюнстере грузовик совершил наезд на пешеходов. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Мюнстере. В Тегеране пройдет заседание комиссии Госдумы по международным делам.
    8:30 8 Апреля 2018
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    Патриарх Кирилл поздравил верующих со Светлой Пасхой

    8 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Православный мир отмечает праздник Воскресения Христова

    Сегодня все православные отмечают Светлую Пасху. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех верующих с праздником Воскресения Христова, пожелав православным христианам приобретения «духовной зоркости». Глава Русской православной церкви призвал верующих поделиться со всеми радостной вестью о воскрешении Христа.

    В немецком Мюнстере грузовик совершил наезд на пешеходов

    8 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Православный мир отмечает праздник Воскресения Христова

    Три человека погибли в субботу в городе Мюнстер на западе Германии после того, как грузовик совершил наезд на группу пешеходов. Около 50 человек пострадали. По данным СМИ, водитель грузовика был застрелен, однако официального подтверждения этой информации пока нет. По другой версии, водитель покончил с собой. Полиция рассматривает инцидент как теракт. По официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было. Как заявили в МИД РФ, в настоящее время в Мюнстере организованных групп из России нет.

    Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Мюнстере

    8 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Православный мир отмечает праздник Воскресения Христова

    Владимир Путин выразил соболезнования Федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с трагедией в Мюнстере. В телеграмме глава Российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    В Тегеране пройдет заседание комиссии Госдумы по международным делам

    8 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Православный мир отмечает праздник Воскресения Христова

    Сегодня в Тегеране пройдет совместное заседание комитета Государственной Думы России по международным делам и комиссии иранского Собрания исламского совета по национальной безопасности. На нем российские и иранские парламентарии обсудят сотрудничество между странами в экономической сфере, в сфере ядерной энергетики, проблему урегулирования в Сирии и ряд других вопросов.

     

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