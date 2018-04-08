8 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Православный мир отмечает праздник Воскресения Христова

В немецком Мюнстере грузовик совершил наезд на пешеходов

Три человека погибли в субботу в городе Мюнстер на западе Германии после того, как грузовик совершил наезд на группу пешеходов. Около 50 человек пострадали. По данным СМИ, водитель грузовика был застрелен, однако официального подтверждения этой информации пока нет. По другой версии, водитель покончил с собой. Полиция рассматривает инцидент как теракт. По официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было. Как заявили в МИД РФ, в настоящее время в Мюнстере организованных групп из России нет.