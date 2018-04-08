Бузова рассказала, в чем «главная загадка нашей страны и современности» 

В закладки

Москва, 8 апреля. По словам Ольги Бузовой, которая в настоящее время превратилась в одну из наиболее популярных российских медиазвезд, на своем пути ей пришлось поменять много профессий и занятий, и при этом всегда приходилось рассчитывать на себя. В настоящее время Бузова запускает в обращение собственную криптовалюту — «бузкоин» — и примеряет деловой костюм.

По словам Бузовой, ее главной целью в жизни является не прибыль, а успешная реализация своих проектов — а прибыль приходит сама собой, в случае, если проект успешен.

«Я хочу, чтобы все в нашей стране работали, никто не сидел на месте. Я хочу мотивировать людей. Как могу. Своим примером. У меня нет «крыши», которая продвигала бы меня в шоу-бизнес. Я показываю, что девушка из простой семьи может творить историю, менять ее, создавать, креативить», — объявила Бузова.

В интервью газете «Комсомольская правда» певица и телеведущая опровергла слухи о том, что ей кто-то помогает на пути в шоу-бизнес, манипулируя вниманием публики, заявив, что в ее команде она «главный генератор идей и креативщик». Заявления о том, что она «дурочка» в шоу-бизнесе, вызывают у Бузовой ироническое отношение.

«Пускай это будет самая главная загадка нашей страны и современности — дура Ольга Бузова или ей притворяется?», — заявила телеведущая.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.