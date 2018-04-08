Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку после встречи с Трампом

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Вашингтон, 8 апреля. Глава аппарата Белого дома Джон Келли после встречи с президентом США Дональдом Трампом в конце марта пригрозил подать в отставку. Об этом со ссылкой на источник сообщает Axios.

По данным издания, Келли заговорил о возможной отставке 28 марта, после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Источник издания отметил, что слова Келли были похожи на «разочарования» и интерпретировать их как «угрозу» неверно. В то же время издание отмечает, что глава администрации Белого дома в последние восемь месяцев несколько раз угрожал подать в отставку.

Напомним, ранее президент США назначил новых глав ЦРУ и Госдепартамента. Разведуправление возглавила Джина Хаспел, руководителем внешнеполитического ведомства стал бывший директор ЦРУ Майкл Помпео.

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