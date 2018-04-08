Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Экономика
Эксперты составили топ-5 самых дорогих автомобилей российского производства
Происшествия
ЧП в Мурманской области: в Ковдорском районе полностью сгорел дом
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты составили топ-5 самых дорогих автомобилей российского производства

    7:25  8 Апреля 2018
    2302

    Эксперты составили топ-5 самых дорогих автомобилей российского производства

    Москва, 8 апреля. Эксперты составили топ-5 самых дорогих автомобилей российского производства, в рейтинг попали машины дороже трех миллионов рублей.

    Первое место топа занял кроссовер Marussia F2. Автомобиль оснащен 3,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью в 340 лошадиных сил, автоматической трансмиссией и полным приводом. Модель представлена несколькими прототипами, один из которых продан за 3,5 млн рублей.

    На второй строчке рейтинга расположилось спортивное купе Marussia B1, стоимостью 5,3 млн рублей. Спорткар оснащался двигателем мощностью 420 лошадиных сил, который способен разогнать купе с 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Автомобиль не выпускался серийно.

    Эксперты составили топ-5 самых дорогих автомобилей российского производства

    Третьим в рейтинге стал седан ГАЗ-13 «Чайка». Автомобиль выпускался для советской элиты и не поступал в свободную продажу. Сейчас «Чайку» можно купить за 4,5 млн рублей.

    Четвертым в топе стал российский внедорожник ГАЗ «Тигр». Даже без бронирования «Тигр» стоит 10 млн рублей. Самым дорогим автомобилем российского производства эксперты назвали существующий в единственном экземпляре Amulet. Кузов легковушки полностью обшит кожей бизона. Стоимость автомобиля оценивают в 15 млн рублей.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #автомобили #топ-5
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Нурмагомедов победил Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории UFC

      8:46 8 Апреля 2018 30
      Читать
      7:02
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» заблокирован на украинском пропускном пункте

      2:18
      Сегодня

      ВКС РФ получат три полковых комплекта С-400 в 2018 году
      0:39
      Сегодня

      В храмах Петербурга начались торжественные пасхальные богослужения
      0:14
      Сегодня

      Православные христиане отмечают Пасху Христову
      22:41
      Вчера

      Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 4397

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      535

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      14320

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      531

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3494
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      1:43   8 Апреля 2018
      1138
      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      22:02   7 Апреля 2018
      1262
      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      18:01   7 Апреля 2018
      17687
      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      14:33   7 Апреля 2018
      2059