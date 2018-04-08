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Москва, 8 апреля. Эксперты составили топ-5 самых дорогих автомобилей российского производства, в рейтинг попали машины дороже трех миллионов рублей.

Первое место топа занял кроссовер Marussia F2. Автомобиль оснащен 3,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью в 340 лошадиных сил, автоматической трансмиссией и полным приводом. Модель представлена несколькими прототипами, один из которых продан за 3,5 млн рублей.

На второй строчке рейтинга расположилось спортивное купе Marussia B1, стоимостью 5,3 млн рублей. Спорткар оснащался двигателем мощностью 420 лошадиных сил, который способен разогнать купе с 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Автомобиль не выпускался серийно.

Третьим в рейтинге стал седан ГАЗ-13 «Чайка». Автомобиль выпускался для советской элиты и не поступал в свободную продажу. Сейчас «Чайку» можно купить за 4,5 млн рублей.

Четвертым в топе стал российский внедорожник ГАЗ «Тигр». Даже без бронирования «Тигр» стоит 10 млн рублей. Самым дорогим автомобилем российского производства эксперты назвали существующий в единственном экземпляре Amulet. Кузов легковушки полностью обшит кожей бизона. Стоимость автомобиля оценивают в 15 млн рублей.

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