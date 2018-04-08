Донбасс: силы ВСУ трижды обстреляли ЛНР, один ополченец погиб

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Луганск, 8 апреля. За минувшие сутки украинские войска в Донбассе трижды нарушили объявленное ранее «пасхальное перемирие», обстреляв позиции Народной милиции Луганской народной республики. Как сообщили в пресс-службе, один боец Народной милиции погиб, а еще один получил ранение.

«За прошедшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы (СПГ) и стрелковое оружие», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Украинские силы обстреляли в ЛНР позиции Народной милиции в районе населенных пунктов Веселогоровка и Калиново. В общей сложности было выпущено более 20 снарядов из тяжелых минометов.

Ранее, в Киеве, как сообщала «Газета.ru», заявили о «подготовке к деоккупации Донбасса» в соответствии с принятым на Украине законом. Заявления президента Украины Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова стали поводом для предположений о том, что в мае киевские силы могут вновь пойти в наступление в Донбассе.

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