Экипаж судна «Норд» заблокирован на украинском пропускном пункте

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Киев, 8 апреля. Украинские пограничники заблокировали экипаж российского рыболовецкого судна «Норд». Об этом со ссылкой на адвоката Владимира Войтюка сообщает РИА Новости.

По данным агентства, экипаж российского судна заблокирован на границе России и Украины в Дергачевском районе Харьковской области в пункте пропуска Гоптовка.

«Дипломатические автомобили России с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу — заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка», — заявил Войтюк.

По словам адвоката, пограничники под видом проверки «выкрали» документы россиян и заблокировали их передвижение. Люди вынуждены оставаться в закрытом автомобиле, адвокаты не могут пробиться к ним уже восемь часов, отметил Войтюк.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море идущее под российским флагом рыболовецкое судно «Норд», на борту которого находились 10 членов экипажа. Накануне стало известно, что все члены экипажа, кроме капитана судна Владимира Горбенко, отпущены на свободу.

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