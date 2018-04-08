Валюта Венесуэлы бьет рекорды гиперинфляции на фоне разрыва с Панамой

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Каракас, 8 апреля. Венесуэльская валюта боливар бьет известные рекорды гиперинфляции, стремительно теряя свою стоимость по отношению к доллару. Как пишет южноамериканское издание Dolar Today, после решение властей Венесуэлы объявить экономические санкции в отношении Панамы, курс доллара на черном рынке в Венесуэле впервые шагнул за отметку в 300 тысяч боливаров.

В настоящее время курс доллара составляет порядка 305,2 тысяч боливаров. При этом по версии центрального банка Венесуэлы официальный курс доллара составляет лишь 34,7 тысяч боливаров — почти в десять раз меньше.

Курс боливара обрушился после того, как правительство Венесуэлы объявило о приостановке на 90 дней торговых и экономических отношений с Панамой — «для защиты финансовой системы страны», по официальной формулировке. Также был опубликован список лиц и организаций в Панаме, с которыми запрещено иметь дело компаниям из Венесуэлы. Поводом для этого стало включение президента Венесуэлы Николаса Мадуро правительством Панамы в список людей, которые могут быть причастны к отмыванию денег.

Ранее «Газета.ru» писала о том, что Венесуэла отозвала своего посла из Панамы в связи со скандалом вокруг фигуры Мадуро.

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