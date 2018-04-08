Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Экономика
Валюта Венесуэлы бьет рекорды гиперинфляции на фоне разрыва с Панамой
Экономика
Эксперты составили топ-5 самых дорогих автомобилей российского производства
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Валюта Венесуэлы бьет рекорды гиперинфляции на фоне разрыва с Панамой

    7:09  8 Апреля 2018
    55

    Валюта Венесуэлы бьет рекорды гиперинфляции на фоне разрыва с Панамой

    Каракас, 8 апреля. Венесуэльская валюта боливар бьет известные рекорды гиперинфляции, стремительно теряя свою стоимость по отношению к доллару. Как пишет южноамериканское издание Dolar Today, после решение властей Венесуэлы объявить экономические санкции в отношении Панамы, курс доллара на черном рынке в Венесуэле впервые шагнул за отметку в 300 тысяч боливаров.

    В настоящее время курс доллара составляет порядка 305,2 тысяч боливаров. При этом по версии центрального банка Венесуэлы официальный курс доллара составляет лишь 34,7 тысяч боливаров — почти в десять раз меньше. 

    Валюта Венесуэлы бьет рекорды гиперинфляции на фоне разрыва с Панамой

    Курс боливара обрушился после того, как правительство Венесуэлы объявило о приостановке на 90 дней торговых и экономических отношений с Панамой — «для защиты финансовой системы страны», по официальной формулировке. Также был опубликован список лиц и организаций в Панаме, с которыми запрещено иметь дело компаниям из Венесуэлы. Поводом для этого стало включение президента Венесуэлы Николаса Мадуро правительством Панамы в список людей, которые могут быть причастны к отмыванию денег.

    Ранее «Газета.ru» писала о том, что Венесуэла отозвала своего посла из Панамы в связи со скандалом вокруг фигуры Мадуро.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мадуро
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Экипаж судна «Норд» заблокирован на украинском пропускном пункте

      7:02 8 Апреля 2018 33
      Читать
      2:18
      Сегодня

      ВКС РФ получат три полковых комплекта С-400 в 2018 году
      0:39
      Сегодня

      В храмах Петербурга начались торжественные пасхальные богослужения
      0:14
      Сегодня

      Православные христиане отмечают Пасху Христову
      22:41
      Вчера

      Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву
      18:17
      Вчера

      При наезде грузовика в немецком Мюнстере пострадали около 50 человек — СМИ

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 4290

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      527

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      13978

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      522

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3485
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      1:43   8 Апреля 2018
      818
      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      22:02   7 Апреля 2018
      1106
      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      18:01   7 Апреля 2018
      17144
      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      14:33   7 Апреля 2018
      2014