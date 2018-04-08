Турция купит у России противотанковые комплексы «Корнет»

В закладки

Анкара, 8 апреля. Турция ведет с РФ переговоры о закупке российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщают турецкие СМИ.

Переговоры ведутся о закупке новых ПТРК и возможности технического обслуживания уже находящихся на вооружения турецкой армии комплексов. Также Турция намерена закупить у России транспортные средства и снаряжение для пехоты. Ведутся переговоры о потенциальном сотрудничестве в области усовершенствования брони турецких танков.

Напомним, ранее стало известно, что в июле 2019 года планируется начать поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Соответствующей договоренности стороны достигли на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.