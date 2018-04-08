Бывшего президента Бразилии доставили к месту заключения

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Рио-де-Жанейро, 8 апреля. Бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву доставили в город Куритиба, где экс-глава государства будет отбывать наказание. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, у здания тюрьмы в Куритиба прошла протестная акция сторонников экс-президента.

Напомним, суд приговорил да Силву к 12 годам лишения свободы за коррупцию. Экс-президента и его супругу обвинили в получении 748 тыс. долларов США от строительной компании OAS. По данным следствия, деньги глава государства и первая леди получили благодаря связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras незаконной схеме.

Суд выдал ордер на заключение да Силвы под стражу. Экс-президент назвал решение суда абсурдом, но добровольно сдался властям, сообщает Газета.ru.

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