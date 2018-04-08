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    СМИ рассказали, почему возврат холодной войны не возможен

    6:06  8 Апреля 2018
    166

    СМИ рассказали, почему возврат холодной войны не возможен

    Москва, 8 апреля. Возвращение холодной войны в современных условиях невозможно, так как Россию и Запад связывают прочные, независящие от политики связи. Об этом со ссылкой на материал The Times сообщает RT.

    В статье указывается, что во время холодной войны СССР и США действовали по неписаным правилам. Поэтому их противостояние было предсказуемым. С распадом Советского Союза между Россией и Западом выстроилась обширная система связей. Рынок РФ заполнили иностранные товары, а российский бизнес получил инвестиции из-за рубежа.

    Надежды обеих сторон на более конструктивные отношения не оправдались, а взаимное разочарование сделало их более непредсказуемыми. Но, по мнению автора, возврат к ситуации холодной войны уже не возможен. Даже при том, что политические отношения между Россией и Западом были сведены к минимуму, между сторонами сохраняются хозяйственные и туристические связи. Агрессивность риторики с обеих сторон в материале объясняется возросшим влиянием на ход противостояния общественного мнения.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #запад #холодная война
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