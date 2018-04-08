Samsung Galaxy S10 оснастят встроенной в экран фронтальной камерой

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Москва, 8 апреля. Новый Samsung Galaxy S10 будет оснащен встроенной в экран фронтальной камерой. Об этом со ссылкой на источники сообщают южнокорейские СМИ.

Сообщается, что южнокорейской компании удалось разработать технологию, которая позволяет встраивать камеру в Super AMOLED-матрицу смартфона. Также прямо в экране будут размещаться датчики приближения и освещения.

СМИ отмечают, что нововведения требуют доработки. Но выход нового Samsung Galaxy S10 планируется лишь через год, поэтому у разработчиков должно хватить времени для усовершенствования новинки.

Напомним, ранее сообщалось, что флагманские смартфоны от Samsung и Apple продолжают дешеветь в России.

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