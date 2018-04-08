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Вашингтон, 8 апреля. Британские спецслужбы собираются сменить отравленным в Солсбери Сергею и Юлии Скрипаль имена и предложить переезд в США, чтобы избежать новых покушений. Об этом сообщает Sunday Times.

По данным издания, представители британской спецслужбы Ми-6 уже провели соответствующие переговоры с коллегами из ЦРУ. Сергею и Юлии Скрипаль будет предложено жить под новыми именами. В качестве возможных стран для переезда рассматривались США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками отравления 4 марта в британском городе Солсбери. Британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым отравились пострадавшие. Тем не менее, правительство Великобритании обвинило в причастности к инциденту Россию.

Москва отвергает обвинения. Ранее Газета.ru сообщила, что постпред России при ООН заявил о появлении новых фактов, которые могут «перевернуть все это дело».

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