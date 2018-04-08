Украинский телезритель предложил казнить Порошенко за тысячи убитых

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Москва, 8 апреля. Житель Полтавской области дозвонился в эфир украинского телеканала и предложил казнить президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает портал «Полит навигатор».

Представившийся Сергеем телезритель вспомнил дело участника «майдана» Ивана Бубенчика, который признался в убийстве сотрудника «Беркута». Мужчина задал вопрос, какое наказание необходимо дать Порошенко за тысячи жертв, если за одно убийство Бубенчику «дают практически пожизненное заключение».

«А какое тогда наказание должно быть для нашего президента, который убил тысячи людей, и семьи сделал несчастными в нашей стране за два года только? Что ему нужно давать, заключение или казнь, или что-то еще?», — задался вопросом телезритель.

Телеведущая уточнила, какого президента имел ввиду дозвонившийся. Телезритель ответил, что говорил про Петра Порошенко.

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