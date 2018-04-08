Виктория Скрипаль снова подаст заявление на британскую визу

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Москва, 8 апреля. Двоюродная сестра пострадавшей в результате отравления в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория намерена в ближайший вторник вновь подать заявление на британскую визу. Об этом сообщает RT.

«Я буду во вторник заново подавать заявку в консульство», — заявила Виктория Скрипаль.

Скрипаль уточнила, что в прошлый раз британская сторона объяснила отказ в выдаче визы тем, что она не указала дату возвращения, но подчеркнула, что не сделала этого, так как не знает, в каком состоянии находятся отравленные родственники и понадобится ли им ее помощь. Виктория Скрипаль подчеркнула, что этот вопрос обсуждался при заполнении заявления в консульстве.

Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы с признаками отравления в британском городе Солсбери. Британия обвинила в причастности к инциденту Россию, несмотря на то, что расследование инцидента еще ведется.

Москва опровергла обвинения, указывая на отсутствие у британской стороны доказательств. Накануне телеканал «360» сообщил, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил о появлении все новых фактов, которые могут перевернуть все дело.

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