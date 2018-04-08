При пожаре в Trump Tower погиб один человек, четверо пострадали

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Нью-Йорк, 8 апреля. В здании Trump Tower в районе Нью-Йорка Манхэттен произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, пожар начался в одной из квартир на 50-м этаже здания. Источники сообщают, что единственным погибшим оказался проживавший в загоревшихся апартаментах человек.

В результате пожара неопасные для жизни травмы получили четыре человека, сообщает телеканал «360». Все пострадавшие — пожарные.

По данным СМИ, во время пожара в 58-этажном здании Trump Tower не было членов семьи президента США Дональда Трампа. Причины возгорания пока неизвестны.

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