Медведев поздравил россиян с Пасхой

В закладки

Москва, 8 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил православных россиян с Пасхой. Поздравление глава правительства опубликовал в социальной сети Instagram.

«Христос Воскресе!», — написал Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Вместе с главой государства пасхальную службу посетили премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Православные христиане отмечают Пасху или Воскресение Христово в первое воскресенье, которое наступает после первого весеннего полнолуния, что бывает в период между 4 апреля и 8 мая. В текущем году главный христианский праздник празднуют 8 апреля.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.