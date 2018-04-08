Шатов рассказал, почему расплакался на матче с «Зенитом»

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал, почему расплакался, оказавшись на скамейке запасных в победном матче с петербургским «Зенитом». Слова футболиста приводит «Спорт-экспресс».

«Я плакал не потому, что забил «Зениту» или что мы выиграли, а потому, что я нашел в себе силы и доказал самому себе, что я еще могу играть в футбол», — заявил Шатов.

Полузащитник отметил, что «это эмоции». Также Шатов заявил, что нужно бороться до конца и тогда «вознаграждение придет».

Напомним, «Краснодар» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 2:1. Счет в игре открыл Олег Шатов, сообщает телеканал «360». По данным издания, болельщики петербургской команды встретили гол полузащитника аплодисментами.

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