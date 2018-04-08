Лидеры европейских государств выразили соболезнования в связи с трагедией в Мюнстере

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Москва, 8 апреля. Лидеры европейских государств выразили соболезнования в связи с произошедшим в Мюнстере инцидентом, где в результате наезда грузового автомобиля на посетителей уличного кафе погибли три человека и десятки получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.

Соболезнования родным и близким пострадавших выразил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Ужасные новости из Мюнстера. Наши мысли с жертвами и их близкими. Надеемся на быстрое и полное выздоровление пострадавших», — говорится в размещенном в сервисе микроблогов Twitter сообщении Курца.

Также соболезнования высказали президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Италии Анджелино Альфано.

Напомним, в субботу в историческом центре города Мюнстер на сидевших на лице посетителей ресторана наехал малолитражный грузовик. В результате инцидента погибли три человека, включая водителя автомобиля, 20 получили травмы.

Наезд на людей совершил психически не здоровый, ранее не судимый 48-летний гражданин Германии. Мужчина покончил с собой после инцидента. По сообщению телеканала «360», в квартире виновника трагедии обнаружено автоматическое оружие.

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