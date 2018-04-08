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Двоюродная сестра Юлии Скрипаль прокомментировала звонок двоюродной сестры
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    Двоюродная сестра Юлии Скрипаль прокомментировала звонок двоюродной сестры

    3:11  8 Апреля 2018
    107

    Двоюродная сестра Юлии Скрипаль прокомментировала звонок двоюродной сестры

    Москва, 8 апреля. Двоюродная сестра отравленной в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория прокомментировала телефонный разговор с пострадавшей в Великобритании родственницей. Об этом сообщает RT.

    «Звонка я не ожидала. Я не ждала, что она позвонит. Я знала, что мне в визе откажут, но что Юля позвонит для того, чтобы они мне отказали в визе, — такого я не ожидала», — заявила Виктория Скрипаль.

    Она также отметила, что был рада звонку родственницы, но по ее мнению, Юлия Скрипаль говорила не самостоятельно. За нее набрали номер, при этом девушка говорила не своими словами, «ей просто суфлировали».

    Напомним, Юлия Скрипаль и ее отец, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль были госпитализированы 4 марта в Солсбери с признаками отравления. Правительство Великобритании поспешило обвинить Россию в причастности к инциденту, не предъявив доказательств своей гипотезы. Но позицию Лондона поддержали США, ряд стран Евросоюза и другие государства.

    Россия отвергает обвинения, указывая на их бездоказательность. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, появляются все новые факты, которые могут коренным образом изменить ход расследования инцидента.

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    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #великоблитания #юлия скрипаль
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