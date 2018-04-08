Посольство России в Лондоне не знает про обращение Виктории Скрипаль к Мэй

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Москва, 8 апреля. Посольство Российской Федерации в Лондоне не располагает информацией об обращении племянницы Сергея Скрипаля Виктории к главе правительства Великобритании Терезе Мэй.

Некоторые СМИ ранее сообщали, что Виктория Скрипаль обратилась к Мэй, и хочет попросить МИД РФ передать премьер-министру Соединенного Королевства письмо. Однако в посольстве РФ эти сведения не подтвердили.

«Нам об этом ничего не известно», — цитирует РИА Новости представителя дипломатического учреждения.

Ранее стало известно о существенном улучшении состояния Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом писал телеканал «360».

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