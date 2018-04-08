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Дамаск, 8 апреля. Боевики вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» в городе Дума Восточной Гуты распространяют ложную информацию об использовании химического оружия армией САР. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в правительственных войсках.

По информации издания, таким путем незаконные вооруженные формирования хотят остановить наступление САА.

«Террористы «Джейш аль-Ислам» в состоянии сокрушения. Их информационным оружием вновь становятся сфабрикованные химатаки в открытой и неудачной попытке препятствовать продвижению сирийской арабской армии», — утверждает источник.

Ранее стало известно, что на протяжении минувших суток в свои дома вернулись более тысячи мирных жителей Сирийской Арабской Республики. В частности, речь идет о жителях провинций Хомс, Хама и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщал российский Центр примирения РФ.

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