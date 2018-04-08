Парламентарии России и Ирана обсудят урегулирование в Сирии

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Тегеран, 8 апреля. В воскресенье в столице Ирана пройдет совместное заседание комитета ГД России по международным делам и комиссии иранского Собрания исламского совета по национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, на совместном заседании российские и иранские парламентарии обсудят сотрудничество между странами в экономической сфере и в сфере ядерной энергетики, проблему урегулирования в Сирии и ряд других вопросов.

«Предстоит обсудить проблемы сирийского урегулирования и формирования новой архитектуры безопасности в Центральной и Южной Евразии, а также вопросы экономического сотрудничества России и Ирана», — заявил глава думского комитета Леонид Слуцкий.

Парламентарий отметил, что также будет поднят вопрос о перспективах подписанного Ираном, Россией, США, Китаем, Германией, Францией и Великобританией Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД).

Кроме того стороны обсудят механизмы создания межпарламентской комиссии высокого уровня между РФ и Ираном. Регламент комиссии должен быть подписан во время визита в Тегеран возглавляемой председателем ГД РФ Вячеславом Володиным парламентской делегации 8-9 апреля.

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