В наехавшей на людей машине в Мюнстере взрывчатку не обнаружили

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Мюнстер, 8 апреля. Сотрудники полиции не обнаружили взрывное устройство в автомобиле, наехавшем на людей в историческом центре немецкого города Мюнстер. Об этом сообщает Welt.

Отмечается, что в машине был найден пистолет, от которого шел провод, укрытый под ковриком. Однако, вопреки опасениям правоохранителей, провод не вел к взрывному устройству.

Следует отметить, что ранее некоторые СМИ сообщили о связи инцидента в Мюнстере с исламским фундаментализмом. Однако эта информация не нашла своего подтверждения. В МВД Германии сообщили, что злоумышленником является гражданин ФРГ с психическим расстройством.

В результате инцидента в Мюнстере погибли три человека, среди которых и сам нападавший. Совершив преступление, он свел счеты с жизнью, — пишет Газета.ru.

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