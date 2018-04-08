ВКС РФ получат три полковых комплекта С-400 в 2018 году

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Москва, 8 апреля. В текущем году на вооружение Воздушно-космических войск РФ поступят три новых полка зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом со ссылкой на главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина сообщает РИА Новости

«Только в 2017 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на ЗРС С-400 «Триумф». Еще три ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2018 году», — заявил Сурвикин.

Ранее сообщалось, что тестовые испытания ракеты 40Н6 для ЗРС С-400 «Триумф» подошли к финишной прямой, поступить в войска для опытного использования они должны уже летом.

ЗРС С-400 предназначена для уничтожения крылатых и баллистических ракет и авиации противника, но может применяться и против наземных целей. Система способна поражать цели на высоте до 30 км, дальность действия ЗРС достигает 400 км.

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