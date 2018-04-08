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Москва, 8 апреля. Новые факты по происшествию в британском Солсбери могут коренным образом изменить ход расследования дела. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью для Первого канала.

«Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть всё это дело», — цитирует ТАСС.

Дипломат отметил также, что в последнее время все чаще задается вопросом: «А был ли мальчик?».

Ранее стало известно, что Сергей Скрипаль пришел в себя после отравления. Медики более не оценивают его состояние как критическое. В ближайшее время к нему будут допущены правоохранители,- пишет телеканал «360».

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