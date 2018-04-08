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Адвокат принес капитану «Норда» продукты и одежду
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    Адвокат принес капитану «Норда» продукты и одежду

    1:55  8 Апреля 2018
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    Адвокат принес капитану «Норда» продукты и одежду

    Херсон, 8 апреля. Адвокат Дмитрий Щербина принес капитану рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко продукты питания, одежду и средства личной гигиены. Об этом сообщает ТАСС. Щербина отметил, что его подзащитный надеется на скорое освобождение.

    Рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в водах Азовского моря 25 марта. 30 марта «Норд» был арестован судом.

    По версии украинских властей, капитан судна виновен в нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию с целью причинения вреда государственным интересам». Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на пять лет.

    Херсонский городской суд избрал в отношении Горбенко меру пресечения в видео содержания под стражей с правом внесения залога в 35 тысяч рублей. Залог был внесен. Адвокаты капитана ожидают, что 10 апреля подзащитный выйдет на свободу.

    Ранее Газета.ru сообщала, что семь членов экипажа судна «Норд» были выпущены на свободу. Однако паспорта им не вернули.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #питание #одежда #капитан #норд #горбенко
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