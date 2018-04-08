В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

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Санкт-Петербург, 8 апреля. На петербургском военном аэродроме «Левашово» в Пасхальную ночь приземлился самолет с сакральным грузом на борту – лампадой с Благодатным огнем, святыней православного мира. Христиане в России отмечают в эту ночь и на следующий день праздник Воскресения Христова. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

Спецрейс доставил в Санкт-Петербург лампаду с благодатным огнем – символом воскрешения Иисуса Христа. Каждый год в канун Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме христиане наблюдают таинство – сход огня на свечи и лампаду в кувуклии – мраморной часовне где, по преданию, был погребен христианский Мессия. В священной книге христиан, Евангелии, описывается, как ученики увидели свет божественного происхождения у гроба, в котором они оставили Христа. С тех пор этот огонь верующие считают символом победы Иисуса над смертью.

В субботу, 7 апреля, российская делегация Фонда Андрея Первозванного получила лампаду с огнем (или «светом», как его называют греки) от патриарха Иерусалимского Феофила III и привезла в Москву. Около полуночи святыню доставили в Санкт-Петербург на военный аэродром «Левашово» при поддержке командования Западного военного округа. Сопровождал огонь в пути Сергей Павлов, помощник главкома ВМФ, так что можно сказать, привезли его в Петербург армия и флот. На петербургской земле огонь «переселили» в лампаду для Казанского кафедрального собора. По словам священника Алексея Дорофеева, прибытие святыни не прервет праздничную службу, а дополнит православный праздник.

«Кроме пасхальной радости, есть ещё и радость от причастности к тому месту, где произошло воскресение Христа, — рассказывает ФАН протоиерей Алексей Дорофеев. — Миряне могут зажечь свою свечу от благодатного огня, затем принести ее домой и так ощутить присутствие Господа в своем доме».

Прибывший в Левашово огонь из Иерусалимского храма отвезут в церкви города и Ленинградской области:

Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь, Свято-Троицкий Измайловский собор, церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на Шпалерной улице, церковь во имя великомученика и целителя Пантелеимона, в церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» при Детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера в Пушкине. Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и Фонд Андрея Первозванного также привезут лампады с огнем в храмы Ленинградской области, в том числе, в Церковь Святой Троицы Ивангорода и Павловский собор Гатчины, а также в Псков, Кронштадт и Архангельск.

«Важно, что этот огонь передается из рук в руки, — говорит Залина Медоева, член Совета Фонда Андрея Первозванного. — Он в мгновение ока разносится по всей стране, по другим государствам, если сейчас взглянуть на карту, вы увидите, как по всей земле загораются огоньки, и мы рады, что тоже являемся звеном в этом распространении».

Корреспонденты ФАН сопровождают торжественную процессию в Казанский кафедральный собор, где этой ночью идет пасхальное богослужение в честь один из самых главных религиозных праздников православных россиян. Этой же ночью для верующих завершается 40-дневный Великий Пост.

Первое свидетельство русского паломника на Святую землю Иерусалима оставлено примерно 900 лет назад в «Житии и хождении Даниила, игумена Русской земли».

«Мне, худому и недостойному рабу, пришлось увидеть своими грешными глазами, как невидимо сходит с неба свет к Гробу Иисуса Христа», — вспоминал наш земляк, описывая чудо схождения Благодатного огня.

Он поставил в кувуклии на Гроб Господень лампаду «от всей Русской земли», и писал, что «не может быть такой радости человеку, какая бывает христианину, увидевшему свет святой». Сегодня в Иерусалиме за схождением Благодатного огня также наблюдали российские паломники.

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