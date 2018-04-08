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Лондон, 7 апреля. Отказ властей Великобритании в выдаче визы Виктории Скрипаль продиктован политическими мотивами. Такое мнение высказал представитель посольства РФ в Лондоне.

По словам источника, решение Лондона порождает множество вопросов о причинах его принятия. Представитель дипломатического учреждение назвал поведение Соединенного Королевства разочаровывающим.

«Такого рода решение британских властей относительно отказа Виктории Скрипаль в визе, как мы уже говорили, носит политически мотивированный характер, и вызывает достаточно много вопросов по поводу причин принятого решения. Список вопросов к британской стороне множится», — цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно об улучшении состояния Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом писал телеканал «360».

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