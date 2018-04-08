Сирия: пасхальное богослужение и крестный ход прошли на авиабазе «Хмеймим»

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Хмеймим (Сирия), 8 апреля. На авиабазе ВКС РФ в Сирии «Хмеймим» состоялось богослужение и крестный ход в честь Пасхи.

По словам помощника командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по работе с верующими иерея Виталия, который проводил богослужение, в течение Страстной недели многие военнослужащие исповедовались и причастились.

«Для нас это радостный праздник, и здесь в Сирии он чувствуется особо остро. Военнослужащие очень благоговейно и богобоязненно относятся, готовятся к этому празднику», — сообщил РИА Новости иерей Виталий.

В субботу на российскую авиабазу прибыл православный хор Заиконоспасского монастыря «Благозвонница». В воскресенье патриарх Кирилл проведет телемост с авиабазой «Хмеймим».

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