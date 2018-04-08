Историки рассказали о роли украинских националистов в Холокосте

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Киев, 8 апреля. За годы Великой отечественной войны на Украине были убиты около 1,5 миллионов евреев. Историки объясняют, что массовые расправы стали возможными благодаря участию местных украинских нацистов.

Отмечается, что четверть жертв Холокоста проживали на территории Украины. По словам директора фонда «Историческая память» Александра Дюкова, в расправах над евреями немцы опирались на активную помощь местного населения.

«Для Украины такой структурой, из которой формировались военные и административные коллаборационистские органы, в первую очередь была Организация украинских националистов – ОУН (организация украинских националистов – запрещена в РФ)», — сказал Дюков.

Он подчеркнул, что именно уничтожение евреев и людей, не лояльных к нацистам, было основной задачей подобных формирований. Историк отметил, что на Украине всеми силами пытаются исказить нелицеприятную правду об украинских карателях.

«Однако украинские националисты начали и закончили Вторую мировую войну, несмотря на определённый период отчуждённости, на одной стороне с гитлеровцами», — цитирует RT.

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