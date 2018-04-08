Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов ВС России с Пасхой

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Москва, 8 апреля. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов ВС с Пасхой.

В поздравлении глава российского оборонного ведомства отметил и тех, кто встречает главный православный праздник в Сирии.

«Конечно, отдельные слова поздравлений тем, кто в эти праздничные дни находится на боевом посту, кто служит буквально «на передовой» – в Сирии. Убежден, этот радостный праздник придаст вам уверенности в своих силах, поможет выполнять самые трудные, ответственные задачи. А также – приблизит мир и согласие на многострадальной сирийской земле», — сказано в поздравлении министра обороны России.

Ранее стало известно, что в воскресение патриарх Кирилл проведет телемост с авиабазой «Хмеймим» в Сирии. Напомним, Пасху традиционно отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.



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