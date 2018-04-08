Клинцевич призвал Запад сделать выводы из инцидента в Мюнстере

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Москва, 8 апреля. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал западные страны сделать надлежащие выводы из происшествия в немецком Мюнстере.

Сенатор отметил, что инцидент стал вторым терактом в западной Европе на протяжении двух недель. По его мнению, после поражения в Сирии члены ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация) концентрируются на «мелких» терактах. В этом свете спецслужбы должны сделать надлежащие выводы.

«Мелкие» теракты, создавая впечатление обыденности, несут в себе кроме всего прочего мощнейший отрицательный заряд психологического свойства. Общество погружается в атмосферу постоянного страха, что играет только на руку террористам», — цитирует RT.

Он добавил, что российские спецслужбы по-прежнему готовы к сотрудничеству с западными коллегами.

Ранее стала известна личность водителя грузовика, наехавшего на группу людей в Мюнстере. Об этом писала Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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