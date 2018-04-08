В храмах Петербурга начались торжественные пасхальные богослужения

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Санкт-Петербург, 8 апреля. В петербургских храмах начались торжественные пасхальные богослужения. Примерно через час на военном аэродроме в Левашово приземлится спецборт с Благодатным огнем на борту, сообщает Федеральное агентство новостей.

В небольшом храме при военном аэродроме в Левашово, как и в других храмах России, началась всенощная, одна главных церковных служб в честь праздника Пасхи. В полночь здесь также оказался священник Казанского кафедрального собора — он ожидает прибытия специального рейса из Москвы, которым прибудет лампада с благодатным огнем.

Капсулу из Иерусалима уже встретили в московском «Внуково», в Петербург ее сопровождает помощник главнокомандующего ВМФ России Сергей Павлов.

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