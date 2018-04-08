Сирия: патриарх Кирилл на Пасху проведет телемост с военнослужащими ВКС РФ

Москва, 8 апреля. В воскресение патриарх Кирилл проведет телемост с авиабазой ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российских военнослужащих с наступлением Пасхи.

«В этом году святейший патриарх Кирилл в рамках своего традиционного пасхального поздравления выйдет на связь с российскими военнослужащими, находящимися в Сирии, и поздравит их с праздником Пасхи Христовой», — рассказал пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков, передает РИА Новости.