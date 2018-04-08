Путин прибыл на Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

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Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу.

Вместе с главой государства на службу прибыли председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Отметим, что российский лидер всегда встречает главный православный праздник в Москве, а Рождество обычно встречает в церквях за пределами столицы. Исключением стал 2003 год, когда в Пасху Путин находился в Душанбе, где принял участие в пасхальном богослужении в храме Николая Святителя.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Москву прибыл Благодатный огонь из Израиля.



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