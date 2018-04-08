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Путин прибыл на Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
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    Путин прибыл на Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

    0:21  8 Апреля 2018
    140

    Путин прибыл на Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

    Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу.

    Вместе с главой государства на службу прибыли председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой, а также мэр Москвы Сергей Собянин. 

    Отметим, что российский лидер всегда встречает главный православный праздник в Москве, а Рождество обычно встречает в церквях за пределами столицы. Исключением стал 2003 год, когда в Пасху Путин находился в Душанбе, где принял участие в пасхальном богослужении в храме Николая Святителя.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Москву прибыл Благодатный огонь из Израиля.
     

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    Автор: Настасья Шеркунова
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    #дмитрий медведев #сергей собянин #пасха #храм христа спасителя #владимир путин
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