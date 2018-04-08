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Лондон, 8 апреля. Убийство бывшего заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Николая Глушкова в Лондоне рассматривается Россией не только в уголовном, но и в политическом аспекте. Такое заявление сделал посол РФ в Британии Александр Яковенко.

Он отметил, что российская сторона планирует запросить встречу с главой лондонской полиции, чтобы детально ознакомиться с ходом следствия.

«Как известно из британской прессы, смерть российского гражданина произошла при весьма странных и загадочных обстоятельствах сразу после отравления семьи Скрипалей. Посол планирует воспользоваться советом Форин-офиса и запросить встречу с главой полиции Лондона с тем, чтобы предложить британской стороне проинформировать нас детально о ходе расследования, — цитирует РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщала, что Сергей Скрипаль пришел в сознание после отравления.

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