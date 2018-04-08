Православные христиане отмечают Пасху Христову

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Москва, 8 апреля. Православные верующие 8 апреля отмечают главный праздник в христианстве — Пасху или Воскресение Христово.

Перед началом службы в Москву спецбортом доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Торжественное богослужение началось с крестного хода. В РПЦ отмечают, что Пасха является главным христианским праздником и отличается от остальных памятных дат «как Солнце отличается от всех отражающих его свет предметов».

Точную дату празднования Воскресения Христова определили во время проведения Вселенского собора в 325 году. Она отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.

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