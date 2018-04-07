Путин подписал указ об изменении порядка рассмотрения празднования памятных дат в России

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Москва, 7 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым внесены изменения в порядок рассмотрения празднования памятных дат в РФ. Нормативный акт обнародован на интернет-портале правовой информации.

Отныне соответствующие инициативы должны быть представлены правительству, а не президенту, как было ранее. Кроме того, предложение следует подавать не меньше, чем за пять лет до 1 января года, в котором предполагается праздновать памятную дату.

На кабинет министров РФ возложена обязанность утвердить состав организационного комитета, ответственного за подготовку праздничных мероприятий.

Ранее Газета.ru сообщала, что Владимир Путин уволил 11 генералов силовых ведомств.

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