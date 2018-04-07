Пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя

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Москва, 7 апреля. В Москве в храме Христа Спасителя началась служба в честь Пасхи.

Службу проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Храм был заполнен уже за час до начала службы. В храм прибыли члены Государственной думы и многие общественные деятели.

Вскоре вокруг храма Христа Спасителя пройдет крестный ход, который знаменует Воскресение Христово. Ранее «Газета.ру» сообщала о приземлении спецборта с Благодатным огнем из Иерусалима.



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