Facebook расширит возможности удаления сообщений

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Вашингтон, 7 апреля. Разработчики социальной сети Facebook готовятся внедрить кнопку «Unsend», которая позволит удалять сообщения из переписки. Об этом сообщил представитель компании.

По его словам, в распоряжении отправителей секретных сообщений появится новая опция. Они смогут установить таймер, фиксирующий время существования послания. По истечению этого периода сообщения будут автоматически стерты.

На Facebook уточнили, что для внедрения функции «Unsend» понадобится насколько месяцев. Следует отметить, что сейчас пользователи популярной социальной сети могут стирать сообщения, но лишь для себя. Остальные участники чата все равно их видят.

Ранее Газета.ru сообщала об утечке информации о пользователях через Facebook.

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