Сирия: САА продвинулась на километр вглубь Восточной Гуты

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Дамаск, 7 апреля. Сирийские правительственные войска продвинулись на один километр вглубь пригорода Дамаска Восточная Гута Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Muraselon со ссылкой на источник в военном командовании САА.

Отмечается, что армия САР сумела продвинуться на южном и восточном направлении в Восточной Гуте в результате боев в сельскохозяйственных угодьях аль-Райхан, а также под школой аль-Фараби.

Кроме того, правительственные войска нанесли серию авиаударов по незаконным вооруженным формированиям в окрестностях Думы.

Muraselon также сообщает о бунте в рядах группировки «Джаиш аль-Ислам», в результате которой свергнуты лидеры, которые вели переговоры об эвакуации с российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии.

Накануне стало известно о возвращении домой более тысячи сирийцев в свои дома в провинциях Хомс, Хама и Дейр-эз-зор.

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