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Сирия: САА продвинулась на километр вглубь Восточной Гуты
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    Сирия: САА продвинулась на километр вглубь Восточной Гуты

    23:16  7 Апреля 2018
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    Сирия: САА продвинулась на километр вглубь Восточной Гуты

    Дамаск, 7 апреля. Сирийские правительственные войска продвинулись на один километр вглубь пригорода Дамаска Восточная Гута Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Muraselon со ссылкой на источник в военном командовании САА.

    Отмечается, что армия САР сумела продвинуться на южном и восточном направлении в Восточной Гуте в результате боев в сельскохозяйственных угодьях аль-Райхан, а также под школой аль-Фараби.

    Кроме того, правительственные войска нанесли серию авиаударов по незаконным вооруженным формированиям в окрестностях Думы.

    Muraselon также сообщает о бунте в рядах группировки «Джаиш аль-Ислам», в результате которой свергнуты лидеры, которые вели переговоры об эвакуации с российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии.

    Накануне стало известно о возвращении домой более тысячи сирийцев в свои дома в провинциях Хомс, Хама и Дейр-эз-зор.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #дамаск #саа #восточная гута
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