МВД Германии подтвердило, что наехавший на толпу людей в Мюнстере был гражданином ФРГ

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Мюнстер, 7 апреля. Министерство внутренних дел Германии подтвердило, что человек, наехавший на группу людей в немецком Мюнстере, был гражданином ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

Следует отметить, что некоторые СМИ утверждали о связи происшествия с исламским фундаментализмом. Однако немецкие правоохранители опровергли эту информацию. Предполагаемым виновником происшествия является 49-летний гражданин Германии, страдавший психическим расстройством.

Ранее сообщалось о наезде грузовика на группу людей в историческом центре Мюнстера. В результате погибли три человека, включая самого злоумышленника.

Президент Российской Федерации Владимир Путин уже выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, а также родным и близким жертв трагедии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

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