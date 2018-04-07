Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву

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Москва, 7 апреля. Из Иерусалима в российскую столицу доставили Благодатный огонь.

Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая получила святыню в Иерусалиме, приземлилась в московском аэропорту «Внуково-1». Огонь доставили в Россию в специальных лампадах, которые похожи на те, в которых перевозили Олимпийский огонь. Делегацию встречали сотни верующих. В ближайшее время его передадут патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где пройдет богослужение в честь Пасхи.

Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова. Каждый год в храме Гроба Господня в Иерусалиме патриарх Иерусалимский, а также другие представители православного духовенства вместе с паломниками читают молитвы, после чего загорается Благодатный огонь.



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