Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву
Общество
Facebook расширит возможности удаления сообщений
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву

    22:41  7 Апреля 2018
    234

    Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву

    Москва, 7 апреля. Из Иерусалима в российскую столицу доставили Благодатный огонь.

    Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая получила святыню в Иерусалиме, приземлилась в московском аэропорту «Внуково-1». Огонь доставили в Россию в специальных лампадах, которые похожи на те, в которых перевозили Олимпийский огонь. Делегацию встречали сотни верующих. В ближайшее время его передадут патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где пройдет богослужение в честь Пасхи.

    Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова. Каждый год в храме Гроба Господня в Иерусалиме патриарх Иерусалимский, а также другие представители православного духовенства вместе с паломниками читают молитвы, после чего загорается Благодатный огонь.
     

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Настасья Шеркунова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #пасха #благодатный огонь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву

      22:41 7 Апреля 2018 234
      Читать
      18:17
      Сегодня

      При наезде грузовика в немецком Мюнстере пострадали около 50 человек — СМИ
      16:45
      Сегодня

      Есть ради чего жить и побеждать: митинг в честь четырехлетия ДНР состоялся в Донецке
      13:21
      Сегодня

      Крестные ходы к часовне над Гробом Господним начались в Иерусалиме
      12:52
      Сегодня

      В Донецке отмечают годовщину провозглашения ДНР масштабным шествием
      12:06
      Сегодня

      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 4040

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      498

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      13201

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      452

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3323
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      22:02   7 Апреля 2018
      416
      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      18:01   7 Апреля 2018
      14452
      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      14:33   7 Апреля 2018
      1744
      Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

      Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

      14:22   7 Апреля 2018
      3685