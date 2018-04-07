Сирия: более тысячи мирных жителей вернулись домой на протяжении суток

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Дамаск, 7 апреля. Более тысячи мирных жителей вернулись в свои дома на протяжении минувших суток в провинция Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что возвращению мирного населения во многом способствует налаживание мирной жизни, восстановление объектов экономической и социальной инфраструктуры.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 622 человека, в провинции Хомс — 169 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 359 человек», — уточнил Евтушенко.

Глава Центра примирения РФ также отметил стабилизацию ситуации в зоне деэскалации Идлиб, которая стала возможной благодаря усилиям Москвы, Анкары и Тегерана.

Накануне RT сообщала об усилении присутствия Соединенных Штатов в сирийском Манбидже.

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