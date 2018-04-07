Война их похоронит: Кедми объяснил, почему США «бесит» возвращение военной мощи России

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Москва, 7 апреля. Восстановление военной мощи России приводит в ярость Соединенные Штаты и НАТО, подрывая их «всесильность». Такое мнение высказал израильский эксперт Яков Кедми.

Он отметил, что в постсоветскую эпоху Россия не представляла опасности для Запада.

«Одна сторона, очумев от того, что она считала свою силу неограниченной, и ей никто не противостоит, начала делать в мире то, что к этому привело, Югославия была только началом», — сказал специалист.

Однако, полагает Кедми, политика действующего главы государства Владимира Путина коренным образом изменила соотношение сил на планете. Эксперт отмечает, что новая военная авантюра способна привести Вашингтона к пагубным последствиям. Он подчеркивает, что в Пентагоне осознают опасность кампании против Ирана или КНДР.

«Последняя военная авантюра, которая, не дай бог, может быть у американцев против какой-либо страны — КНДР или Ирана — может переломить хребет американского государства», — цитирует Кедми ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Соединенные Штаты изъявили готовность к переговорам с Северной Кореей. Об этом писала Газета.ru.

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