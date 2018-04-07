Полиция Германии уточнила число погибших в результате ЧП в Мюнстере

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Мюнстер, 7 апреля. Полиция Германии уточнила число погибших в результате наезда грузовика на людей в городе Мюнстер. Как пояснил глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль, под колесами грузовика погибли два человека. Третья жертва — это водитель, который покончил с собой сразу же после инцидента, сообщают немецкие СМИ.

«Погибли три человека — две жертвы атаки и нападавший, который покончил с собой. В сумме трое», — отметил он.

Напомним, что в субботу грузовик наехал на группу людей в центре Мюнстера. В результате происшествия пострадали 20 человек.Полиция склоняется к версии о теракте. Согласно предварительной информации, водителем грузовика мог оказаться житель Германии с психологическими отклонениями. Как сообщает Ростуризм, россиян среди погибших и пострадавших в Мюнстере не оказалось.

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