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Происшествия
Полиция Германии уточнила число погибших в результате ЧП в Мюнстере
Происшествия
Полиция Германии уточнила число погибших в результате ЧП в Мюнстере
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    Полиция Германии уточнила число погибших в результате ЧП в Мюнстере

    22:11  7 Апреля 2018
    32

    Полиция Германии уточнила число погибших в результате ЧП в Мюнстере

    Мюнстер, 7 апреля. Полиция Германии уточнила число погибших в результате наезда грузовика на людей в городе Мюнстер. Как пояснил глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль, под колесами грузовика погибли два человека. Третья жертва — это водитель, который покончил с собой сразу же после инцидента, сообщают немецкие СМИ.

    «Погибли три человека — две жертвы атаки и нападавший, который покончил с собой. В сумме трое», — отметил он.

    Напомним, что в субботу грузовик наехал на группу людей в центре Мюнстера. В результате происшествия пострадали 20 человек.Полиция склоняется к версии о теракте. Согласно предварительной информации, водителем грузовика мог оказаться житель Германии с психологическими отклонениями. Как сообщает Ростуризм, россиян среди погибших и пострадавших в Мюнстере не оказалось.

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    Автор: Антон Соколов
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #германия #грузовик #наезд #мюнстер
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