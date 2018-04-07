Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

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Москва, 7 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с происшествием в Мюнстере, где грузовик наехал на людей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель в связи с трагедией, произошедшей в городе Мюнстер», — утверждается на сайте Кремля.

Путин также обратился с просьбой передать искренние соболезнования родным и близким жертв трагедии.

Ранее сообщалось, что в немецком Мюнстере грузовик наехал на группу людей в историческом центре города. В результате погибли три человека, в том числе и сам нападавший. Газета.ru отмечает, что личность злоумышленника установлена полицией.

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